BigShortBets (BIGSB) Information BigShortBets is the social, decentralized, anonymous information marketplace & blockchain futures trading tool - powered by $BigSB token. In short we build a platform on Tor network for investors. Only thing used for KYC process on the platform is MetaMask address This platform will enable information exchange between parties eg. buying and selling information and creating own space like on any other social platform eg. groups, timeline, posts. It is 100% community driven, to maintain a good situation on the platform there is a community reputation system to control the uncontrolled content. We already have that part working. Second part is the Market, on which we create ability to fully decentralize the futures trading. We will enable for users of the platform to create bets (futures contracts) on anything they like. It will work like the first stock exchange in Amsterdam. Everything to make GME and AMC- like actions without interception. We plan to attract arbitrators to trade on this platform (bets on NASDAQ, GOLD, STEEL, etc). We do so cause the only information used in KYC is MetaMask wallet address. Last thing. Every transaction on the platform is secured by BigSB token. Everything we collect in presale, public sale, etc goes to liquidity for future arbitrators. Platform provides full anonymity and encryption. Officiel hjemmeside: https://bigshortbets.com/ Køb BIGSB nu!

BigShortBets (BIGSB) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for BigShortBets (BIGSB), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 553.76K $ 553.76K $ 553.76K Samlet udbud $ 29.85M $ 29.85M $ 29.85M Cirkulerende forsyning $ 5.67M $ 5.67M $ 5.67M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.92M $ 2.92M $ 2.92M Alle tiders Høj: $ 2.08 $ 2.08 $ 2.08 Alle tiders Lav: $ 0.07116 $ 0.07116 $ 0.07116 Nuværende pris: $ 0.097188 $ 0.097188 $ 0.097188 Få mere at vide om BigShortBets (BIGSB) pris

BigShortBets (BIGSB) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for BigShortBets (BIGSB) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BIGSB tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BIGSB tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BIGSB's tokenomics, kan du udforske BIGSB tokens live-pris!

