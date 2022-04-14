Bifrost (BFC) Tokenomics Få vigtig indsigt i Bifrost (BFC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Bifrost (BFC) Information Bifrost Token (BFC) is the currency of the DApps in the Bifrost Multichain Ecosystem. Developers pay BFC for using the multichain middleware to develop and operate their DApps. Officiel hjemmeside: https://www.bifrostnetwork.com/ Hvidbog: https://thebifrost.io/static/Bifrost_WP_Eng.pdf Køb BFC nu!

Bifrost (BFC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Bifrost (BFC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 63.31M $ 63.31M $ 63.31M Samlet udbud $ 2.37B $ 2.37B $ 2.37B Cirkulerende forsyning $ 1.39B $ 1.39B $ 1.39B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 107.77M $ 107.77M $ 107.77M Alle tiders Høj: $ 0.778815 $ 0.778815 $ 0.778815 Alle tiders Lav: $ 0.01634183 $ 0.01634183 $ 0.01634183 Nuværende pris: $ 0.04549799 $ 0.04549799 $ 0.04549799 Få mere at vide om Bifrost (BFC) pris

Bifrost (BFC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Bifrost (BFC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BFC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BFC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BFC's tokenomics, kan du udforske BFC tokens live-pris!

