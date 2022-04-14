BiFi (BIFI) Tokenomics Få vigtig indsigt i BiFi (BIFI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

BiFi (BIFI) Information BiFi token serves multiple functions on BiFi’s multichain DeFi platform. It can be used as a governance token, used to vote on proposals to enhance or submit proposals for BiFi. It can also be used as a currency to pay for multichain DeFi services on BiFi and used in services on BiFi. Officiel hjemmeside: https://bifi.finance/ Køb BIFI nu!

BiFi (BIFI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for BiFi (BIFI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.20M $ 1.20M $ 1.20M Samlet udbud $ 998.21M $ 998.21M $ 998.21M Cirkulerende forsyning $ 584.85M $ 584.85M $ 584.85M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.05M $ 2.05M $ 2.05M Alle tiders Høj: $ 0.297469 $ 0.297469 $ 0.297469 Alle tiders Lav: $ 0.00115248 $ 0.00115248 $ 0.00115248 Nuværende pris: $ 0.00205234 $ 0.00205234 $ 0.00205234 Få mere at vide om BiFi (BIFI) pris

BiFi (BIFI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for BiFi (BIFI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BIFI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BIFI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BIFI's tokenomics, kan du udforske BIFI tokens live-pris!

BIFI Prisprediktion Vil du vide, hvor BIFI måske er på vej hen? Vores BIFI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BIFI Tokens prisprediktion nu!

