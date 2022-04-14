bicho (BICHO) Tokenomics Få vigtig indsigt i bicho (BICHO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

bicho (BICHO) Information Introducing Bicho, the cutest little fluff ball in the world and a delightful crypto meme coin designed to bring fun and excitement to the crypto space. Inspired by its charming and lovable theme, Bicho stands out with its adorable appeal and community-driven approach. Join a vibrant community of Bicho enthusiasts who share a passion for memes and crypto innovation. With deflationary mechanics, Bicho ensures increasing scarcity and potential value over time, all while maintaining transparency and security on a reliable blockchain platform. Participate in community events, earn rewards, and enjoy exclusive content as a Bicho holder. Embrace the cuteness and join the fun with Bicho, making crypto as adorable as ever! Officiel hjemmeside: https://bichothedog.xyz Køb BICHO nu!

bicho (BICHO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for bicho (BICHO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 31.04K $ 31.04K $ 31.04K Samlet udbud $ 515.58M $ 515.58M $ 515.58M Cirkulerende forsyning $ 515.58M $ 515.58M $ 515.58M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 31.04K $ 31.04K $ 31.04K Alle tiders Høj: $ 0.00542787 $ 0.00542787 $ 0.00542787 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om bicho (BICHO) pris

bicho (BICHO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for bicho (BICHO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BICHO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BICHO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BICHO's tokenomics, kan du udforske BICHO tokens live-pris!

