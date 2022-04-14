BENIS (BENIS) Tokenomics Få vigtig indsigt i BENIS (BENIS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

BENIS (BENIS) Information A memecoin on Avalanche about benis. Benis is a humourous misspelling of a phallic word. The Avalanche community enjoys this word and therefore it was made into a memecoin. The memecoin is family friendly. It was launched on Arena.Trade's token launcher and has grown to become a cult-like meme. It is part of the nochillio world order of degenerate currencies on the Avalanche c-chain. Try benis today! Officiel hjemmeside: https://arena.social/community/benis Køb BENIS nu!

BENIS (BENIS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for BENIS (BENIS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 63.25K $ 63.25K $ 63.25K Samlet udbud $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Cirkulerende forsyning $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 63.25K $ 63.25K $ 63.25K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om BENIS (BENIS) pris

BENIS (BENIS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for BENIS (BENIS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BENIS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BENIS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BENIS's tokenomics, kan du udforske BENIS tokens live-pris!

BENIS Prisprediktion Vil du vide, hvor BENIS måske er på vej hen? Vores BENIS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BENIS Tokens prisprediktion nu!

