Beni (BENI) Information Beni Is A Memecoin Based On Coinbase Director's Pet Dog, Launched On The Base Blockchain. It Aims To Create A Fun, Engaging, And Inclusive Community For Crypto Enthusiasts And Pet Lovers. Built On The Solid Foundation Of Base, Beni Enjoys The Benefits Of A Secure, Scalable, And User-Friendly Blockchain. This Paw-Some Memecoin Is Designed To Be Accessible To Everyone, From Seasoned Crypto Traders To Newcomers Who Are Just Starting Their Journey In The World Of Digital Assets. Officiel hjemmeside: https://www.beniverse.fun/ Køb BENI nu!

Beni (BENI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Beni (BENI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 895.83K $ 895.83K $ 895.83K Samlet udbud $ 991.63M $ 991.63M $ 991.63M Cirkulerende forsyning $ 991.63M $ 991.63M $ 991.63M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 895.83K $ 895.83K $ 895.83K Alle tiders Høj: $ 0.00927137 $ 0.00927137 $ 0.00927137 Alle tiders Lav: $ 0.00039156 $ 0.00039156 $ 0.00039156 Nuværende pris: $ 0.00090339 $ 0.00090339 $ 0.00090339 Få mere at vide om Beni (BENI) pris

Beni (BENI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Beni (BENI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BENI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BENI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BENI's tokenomics, kan du udforske BENI tokens live-pris!

