Bemo (BMTON) Tokenomics Få vigtig indsigt i Bemo (BMTON), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Bemo (BMTON) Information bemo is a non-custodial liquid staking protocol built on The Open Network (TON) blockchain. It is the first liquid staking application on TON that allows you to stake native TON tokens and, in return, get bmTON tokens which you can use freely in DeFi. The price of the bmTON token to TON increases with the staking rewards accrued after each validation round by bemo protocol. bemo protocol is a set of smart contracts on the TON blockchain. These contracts are responsible for: TON deposits and withdrawals Minting and burning of the bmTON tokens Transfer of TON tokens to the participating validators Receipt of the staking fees Validation and protocol fee calculation and distribution bmTON vs TON price and exchange rate calculation Key components of bemo are the application’s set of smart contracts and the bmTON token. Officiel hjemmeside: https://bemo.fi/ Køb BMTON nu!

Bemo (BMTON) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Bemo (BMTON), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 479.61K $ 479.61K $ 479.61K Samlet udbud $ 140.08K $ 140.08K $ 140.08K Cirkulerende forsyning $ 140.08K $ 140.08K $ 140.08K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 479.61K $ 479.61K $ 479.61K Alle tiders Høj: $ 3.72 $ 3.72 $ 3.72 Alle tiders Lav: $ 2.73 $ 2.73 $ 2.73 Nuværende pris: $ 3.44 $ 3.44 $ 3.44 Få mere at vide om Bemo (BMTON) pris

Bemo (BMTON) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Bemo (BMTON) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BMTON tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BMTON tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BMTON's tokenomics, kan du udforske BMTON tokens live-pris!

BMTON Prisprediktion Vil du vide, hvor BMTON måske er på vej hen? Vores BMTON prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BMTON Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!