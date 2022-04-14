Beincom (BIC) Tokenomics Få vigtig indsigt i Beincom (BIC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Beincom (BIC) Information Started from 2021, Beincom has been built to become a social hub and community platform, with BIC Token at its heart. Beincom created a platform for community builders to connect with their most engaging members/followers, consolidating the loyals from multiple platforms into one unified. Contents created in Beincom can be shared to other platforms, and contents from others can be embedded to Beincom, making a "social hub", one platform to manage all others. Communities on Beincom are structured in the "inner-circle" model. A community contains multiple of smaller groups inside, and each group may have many more inner groups, classifying the community thus support the administration and content delivery. The community builders receive BIC Token in the form of donation from their members, or via paid features such as TPDM, and by completing missions and achievements. The BIC Token are also used in NFT minting and auction, advertisement like boosted content and recommended community, premium features and other utilities on the platform. Beincom is empowered by the integrated technology of web2 and web3. The interface keeps the familiarity of traditional social platform, while offering users web3 features including wallet, token swap, NFT & Marketplace, etc. Officiel hjemmeside: https://www.beincom.com/ Hvidbog: https://docs.google.com/document/d/1Tc-J7riUBzB7ZRySmIBWIPY9Rk--ayIidwccD5L4HcM/edit?usp=drive_link Køb BIC nu!

Beincom (BIC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Beincom (BIC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 28.41M $ 28.41M $ 28.41M Samlet udbud $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Cirkulerende forsyning $ 1.83B $ 1.83B $ 1.83B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 77.77M $ 77.77M $ 77.77M Alle tiders Høj: $ 0.0422829 $ 0.0422829 $ 0.0422829 Alle tiders Lav: $ 0.0124738 $ 0.0124738 $ 0.0124738 Nuværende pris: $ 0.0155634 $ 0.0155634 $ 0.0155634 Få mere at vide om Beincom (BIC) pris

Beincom (BIC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Beincom (BIC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BIC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BIC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BIC's tokenomics, kan du udforske BIC tokens live-pris!

