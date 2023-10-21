BBAChain (BBA) Tokenomics Få vigtig indsigt i BBAChain (BBA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

BBAChain (BBA) Information BBAChain is a Layer 1 blockchain platform launched on October 21st, 2023 by BTI Group OÜ a company based in Estonia, designed to optimize the functionality, scalability, and affordability of decentralized applications. It utilizes a hybrid consensus mechanism that combines Proof of Stake (PoS), Proof of History (PoH), Derive of Half, and the Algorithm of Dichotomy. This innovative approach allows BBAChain to process transactions at a rate of 100,000 per second for just a few cents. BBA is the native utility token used within the BBAChain ecosystem for: • Fees for processing transactions and maintaining data. • Staking by validators to participate in the network consensus and earn rewards. • Engaging in network governance decisions. BBAChain is building a native ecosystem that includes key features such as: • A decentralized exchange (DEX) for seamless peer-to-peer asset trading. • A euro-pegged stablecoin, facilitating stable digital transactions. • An NFT marketplace that supports the minting, trading, and auctioning of digital collectibles. • A comprehensive DeFi ecosystem that offers various financial services. • A decentralized network that will facilitate government and institutions to run national elections, voting and polls through the blockchain. Officiel hjemmeside: https://bbachain.com Hvidbog: https://bbachain.com/docs/bba-whitepaper.pdf Køb BBA nu!

BBAChain (BBA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for BBAChain (BBA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 9.98M $ 9.98M $ 9.98M Samlet udbud $ 296.00M $ 296.00M $ 296.00M Cirkulerende forsyning $ 162.24M $ 162.24M $ 162.24M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 18.20M $ 18.20M $ 18.20M Alle tiders Høj: $ 2.11 $ 2.11 $ 2.11 Alle tiders Lav: $ 0.03676833 $ 0.03676833 $ 0.03676833 Nuværende pris: $ 0.0615 $ 0.0615 $ 0.0615 Få mere at vide om BBAChain (BBA) pris

BBAChain (BBA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for BBAChain (BBA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BBA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BBA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BBA's tokenomics, kan du udforske BBA tokens live-pris!

BBA Prisprediktion Vil du vide, hvor BBA måske er på vej hen? Vores BBA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BBA Tokens prisprediktion nu!

