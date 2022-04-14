BaseSwap (BSWAP) Tokenomics Få vigtig indsigt i BaseSwap (BSWAP), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

BaseSwap (BSWAP) Information The First Native DEX on BASE. By Based Team for Based You. The liquidity marketplace from simplistic to advanced we have it all. aseSwap is a pioneering decentralized exchange (DEX) that introduces a groundbreaking concept by allowing users to not only trade assets but also earn protocol-generated revenue from fees. This innovative feature is made possible through the $BSWAP & $BSX tokens, enabling users to directly earn cryptocurrencies from swap fees. Utilizing a sophisticated Smart Order Routing system, BaseSwap ensures optimal prices while minimizing gas fees. The evolving system guarantees competitive swap rates across its matrix of pools, enhancing user trading experiences. With trading fees lower than leading decentralized and centralized exchanges, BaseSwap provides exceptional cost savings. Its user-friendly UI simplifies DeFi interactions, enabling easy token swaps, liquidity provision, and farming participation. Chosen for its robust security and cost-effectiveness, BaseSwap is integrated with the Base Network, an Ethereum Layer 2 solution incubated by Coinbase. This partnership offers security, scalability, and seamless interoperability, aligning with BaseSwap's commitment to user-centric and economically efficient trading. Benefiting from the Base Network's economical EVM setting and priority access to Ethereum functionalities, BaseSwap maintains minimal trading fees and a superior trading experience. Supported by Coinbase's user community and fiat onramps, BaseSwap is positioned for success in the evolving DeFi landscape. Officiel hjemmeside: https://baseswap.fi/ Hvidbog: https://base-swap-1.gitbook.io/baseswap/ Køb BSWAP nu!

BaseSwap (BSWAP) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for BaseSwap (BSWAP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 386.45K $ 386.45K $ 386.45K Samlet udbud $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Cirkulerende forsyning $ 7.21M $ 7.21M $ 7.21M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 535.85K $ 535.85K $ 535.85K Alle tiders Høj: $ 13.01 $ 13.01 $ 13.01 Alle tiders Lav: $ 0.053455 $ 0.053455 $ 0.053455 Nuværende pris: $ 0.053821 $ 0.053821 $ 0.053821 Få mere at vide om BaseSwap (BSWAP) pris

BaseSwap (BSWAP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for BaseSwap (BSWAP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BSWAP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BSWAP tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BSWAP's tokenomics, kan du udforske BSWAP tokens live-pris!

BSWAP Prisprediktion Vil du vide, hvor BSWAP måske er på vej hen? Vores BSWAP prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BSWAP Tokens prisprediktion nu!

