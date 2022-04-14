Based Lambow (LAMBOW) Tokenomics Få vigtig indsigt i Based Lambow (LAMBOW), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Based Lambow (LAMBOW) Information LAMBOW is a culture coin for long-term builders. It’s not just a meme — it’s a filter. LAMBOW was created for the few who don’t chase hype, don’t need validation, and don’t flinch when it gets quiet. It’s the anti-tourist token: a quiet rebellion against pump-and-dump culture, driven by discipline, time, and conviction. There are no grand promises. No false urgency. No fake community engagement plays. Just one question: Will you still be here when it matters? If you’re looking for the next short-term flip, LAMBOW isn’t for you. But if you see memes as movements, and tokens as tools for cultural gravity — welcome. Officiel hjemmeside: https://lambow.xyz Køb LAMBOW nu!

Based Lambow (LAMBOW) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Based Lambow (LAMBOW), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 38.21K $ 38.21K $ 38.21K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 38.21K $ 38.21K $ 38.21K Alle tiders Høj: $ 0.00244486 $ 0.00244486 $ 0.00244486 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Based Lambow (LAMBOW) pris

Based Lambow (LAMBOW) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Based Lambow (LAMBOW) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal LAMBOW tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange LAMBOW tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår LAMBOW's tokenomics, kan du udforske LAMBOW tokens live-pris!

LAMBOW Prisprediktion Vil du vide, hvor LAMBOW måske er på vej hen? Vores LAMBOW prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se LAMBOW Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!