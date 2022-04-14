Base Protocol (BASE) Tokenomics Få vigtig indsigt i Base Protocol (BASE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Base Protocol (BASE) Information Base Protocol (BASE) is a token whose price is pegged to the total market cap of all cryptocurrencies at a ratio of 1 : 1 trillion. BASE allows traders to speculate on the entire crypto industry with one token. If crypto market cap is $450B, BASE is $0.45. If crypto market cap is $800B, BASE is $0.80. Officiel hjemmeside: https://www.baseprotocol.org/

Base Protocol (BASE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Base Protocol (BASE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 347.84K $ 347.84K $ 347.84K Samlet udbud $ 702.44K $ 702.44K $ 702.44K Cirkulerende forsyning $ 480.68K $ 480.68K $ 480.68K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 508.32K $ 508.32K $ 508.32K Alle tiders Høj: $ 35.25 $ 35.25 $ 35.25 Alle tiders Lav: $ 0.177029 $ 0.177029 $ 0.177029 Nuværende pris: $ 0.723641 $ 0.723641 $ 0.723641 Få mere at vide om Base Protocol (BASE) pris

Base Protocol (BASE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Base Protocol (BASE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BASE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BASE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BASE's tokenomics, kan du udforske BASE tokens live-pris!

BASE Prisprediktion Vil du vide, hvor BASE måske er på vej hen? Vores BASE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BASE Tokens prisprediktion nu!

