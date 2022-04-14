BAMBIT (BAMBIT) Tokenomics Få vigtig indsigt i BAMBIT (BAMBIT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

BAMBIT (BAMBIT) Information $BAMBIT is a panda-themed memecoin on the Solana blockchain. The project aims to combine the fun of memes with real utility, offering a range of features and products: NFTs: 800 unique NFTs with practical uses, including exclusive access and rewards. Games: Multiple games, starting with one available before the presale and more launching thereafter. Merch Store: Generates funds for marketing, buyback, and burn. Comic Shill Materials: Hand-drawn comics for unique promotional content. $BAMBIT also focuses on robust marketing, including collaborations with YouTubers and influencers, and has undergone an InterFi Network audit. The project supports a strong community ethos and aims to be a standout in the Solana memecoin space. Officiel hjemmeside: https://bambitsol.com/ Hvidbog: https://docs.bambitsol.com/ Køb BAMBIT nu!

BAMBIT (BAMBIT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for BAMBIT (BAMBIT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 34.40K $ 34.40K $ 34.40K Samlet udbud $ 80.00M $ 80.00M $ 80.00M Cirkulerende forsyning $ 80.00M $ 80.00M $ 80.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 34.40K $ 34.40K $ 34.40K Alle tiders Høj: $ 0.04255699 $ 0.04255699 $ 0.04255699 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00042996 $ 0.00042996 $ 0.00042996 Få mere at vide om BAMBIT (BAMBIT) pris

BAMBIT (BAMBIT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for BAMBIT (BAMBIT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BAMBIT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BAMBIT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BAMBIT's tokenomics, kan du udforske BAMBIT tokens live-pris!

