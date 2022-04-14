BAKKT (BAKKT) Tokenomics Få vigtig indsigt i BAKKT (BAKKT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

BAKKT (BAKKT) Information The memetoken BAKKT is a cryptocurrency inspired by the acquisition of the Bakkt exchange by Donald Trump. It combines the buzz around meme tokens with speculation about Trump's involvement in the crypto market. While not officially linked to Bakkt or Trump, the token has gained traction within online communities due to its humorous yet speculative nature, reflecting the intersection of pop culture and cryptocurrency trends. Officiel hjemmeside: https://bakkt.meme Køb BAKKT nu!

BAKKT (BAKKT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for BAKKT (BAKKT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 178.39K $ 178.39K $ 178.39K Samlet udbud $ 999.72M $ 999.72M $ 999.72M Cirkulerende forsyning $ 999.72M $ 999.72M $ 999.72M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 178.39K $ 178.39K $ 178.39K Alle tiders Høj: $ 0.003245 $ 0.003245 $ 0.003245 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00017844 $ 0.00017844 $ 0.00017844 Få mere at vide om BAKKT (BAKKT) pris

BAKKT (BAKKT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for BAKKT (BAKKT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BAKKT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BAKKT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BAKKT's tokenomics, kan du udforske BAKKT tokens live-pris!

BAKKT Prisprediktion Vil du vide, hvor BAKKT måske er på vej hen? Vores BAKKT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BAKKT Tokens prisprediktion nu!

