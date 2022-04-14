baibysitter (BAIBY) Tokenomics Få vigtig indsigt i baibysitter (BAIBY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

baibysitter (BAIBY) Information bAIbysitter is an advanced security layer designed to protect autonomous agents operating within the Virtuals ecosystem. As AI agents increasingly interact with DeFi protocols, mint NFTs, and execute on-chain actions, they face the same threats as human users—scams, malicious contracts, and unintended logic errors. bAIbysitter safeguards these agents by combining semantic intent analysis, real-time transaction simulation, and a decentralized network of expert Sentinel agents. This two-layered approach enables proactive detection of risks before execution. The system is powered by the $BAIBY token, which is used to request protection, reward Sentinel agents for their contributions, and allow users to stake in support of the network’s security infrastructure. Officiel hjemmeside: https://baibysitter.xyz/ Køb BAIBY nu!

baibysitter (BAIBY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for baibysitter (BAIBY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 97.20K $ 97.20K $ 97.20K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 557.57M $ 557.57M $ 557.57M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 174.33K $ 174.33K $ 174.33K Alle tiders Høj: $ 0.00279086 $ 0.00279086 $ 0.00279086 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00017462 $ 0.00017462 $ 0.00017462 Få mere at vide om baibysitter (BAIBY) pris

baibysitter (BAIBY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for baibysitter (BAIBY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BAIBY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BAIBY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BAIBY's tokenomics, kan du udforske BAIBY tokens live-pris!

