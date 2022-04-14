BaaSid (BAAS) Tokenomics Få vigtig indsigt i BaaSid (BAAS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

BaaSid (BAAS) Information BaaSid divides the texts and images of personal information, splits and distributes them on a public network based on a block chain. BaaSid is a 100% decentralized personal information network that enables all companies to securely and conveniently use all their personal authentication without operating a centralized DB server. Officiel hjemmeside: https://www.baasid.com/

BaaSid (BAAS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for BaaSid (BAAS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 3.00M $ 3.00M $ 3.00M Samlet udbud $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Cirkulerende forsyning $ 7.40B $ 7.40B $ 7.40B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 4.05M $ 4.05M $ 4.05M Alle tiders Høj: $ 0.02764465 $ 0.02764465 $ 0.02764465 Alle tiders Lav: $ 0.00019169 $ 0.00019169 $ 0.00019169 Nuværende pris: $ 0.00040541 $ 0.00040541 $ 0.00040541 Få mere at vide om BaaSid (BAAS) pris

BaaSid (BAAS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for BaaSid (BAAS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BAAS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BAAS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BAAS's tokenomics, kan du udforske BAAS tokens live-pris!

BAAS Prisprediktion Vil du vide, hvor BAAS måske er på vej hen? Vores BAAS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BAAS Tokens prisprediktion nu!

