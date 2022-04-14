Aviator (AVI) Tokenomics Få vigtig indsigt i Aviator (AVI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Aviator (AVI) Information Aviator is revolutionizing onchain gaming and bridging solutions on Base with Aviator Arcade™ and SkyBridge™. Aviator Arcade is a gaming platform that allows anyone to publish their game without hosting fees while rewarding both developers and gamers in the AVI token. SkyBridge is a complete bridging and launchpad solution that aims to drive adoption of Base and Aviator Arcade through enabling seamless transfers of any standard token or NFT between Ethereum and Base. The KYC-certified core team includes experts from Shiba Inu's original security & metaverse team, seasoned developers, and industry professionals in advertising, government, and accounting. The Aviator DAO empowers community members to influence the project's future utilizing the AVI token. Officiel hjemmeside: https://aviator.ac/ Hvidbog: https://www.aviator.ac/downloads/flightpaper.pdf Køb AVI nu!

Aviator (AVI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Aviator (AVI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 3.32M $ 3.32M $ 3.32M Samlet udbud $ 9.24B $ 9.24B $ 9.24B Cirkulerende forsyning $ 6.95B $ 6.95B $ 6.95B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 4.41M $ 4.41M $ 4.41M Alle tiders Høj: $ 0.00741462 $ 0.00741462 $ 0.00741462 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00047745 $ 0.00047745 $ 0.00047745 Få mere at vide om Aviator (AVI) pris

Aviator (AVI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Aviator (AVI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal AVI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange AVI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår AVI's tokenomics, kan du udforske AVI tokens live-pris!

AVI Prisprediktion Vil du vide, hvor AVI måske er på vej hen? Vores AVI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se AVI Tokens prisprediktion nu!

