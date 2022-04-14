AvaCoach (AVAC) Tokenomics Få vigtig indsigt i AvaCoach (AVAC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

AvaCoach (AVAC) Information AvaCoach is an innovative language learning platform that combines cutting-edge AI technology with an engaging, token-based ecosystem. Our mission is to make learning English fun, interactive, and rewarding. With our AI avatars, users can practice and improve their language skills in real-life scenarios, while earning rewards for their progress. Whether you're a beginner or looking to polish your advanced skills, AvaCoach offers a variety of modules tailored to your needs. Join our community and transform your learning experience with AvaCoach! Officiel hjemmeside: https://www.avacoach.ai/

AvaCoach (AVAC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for AvaCoach (AVAC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 222.67K $ 222.67K $ 222.67K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 756.28M $ 756.28M $ 756.28M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 294.43K $ 294.43K $ 294.43K Alle tiders Høj: $ 0.01010404 $ 0.01010404 $ 0.01010404 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00029443 $ 0.00029443 $ 0.00029443 Få mere at vide om AvaCoach (AVAC) pris

AvaCoach (AVAC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for AvaCoach (AVAC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal AVAC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange AVAC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår AVAC's tokenomics, kan du udforske AVAC tokens live-pris!

