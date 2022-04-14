Autonomous Secure Dollar (USSD) Tokenomics Få vigtig indsigt i Autonomous Secure Dollar (USSD), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Autonomous Secure Dollar (USSD) Information USSD is a censorship-free stablecoin that is fully backed by crypto. It is completely autonomous, over-collateralized, and anti-inflationary. USSD is a non-profit organization. Nobody can freeze tokens or manage the collateral. Open-source code that passed Hacken and Sherlock security audits with the highest scores. Collateral of USSD Stable coin contains 3 crypto assets (ETH, BTC and other stablecoins) in Arbitrum that will ensure maximum decentralization possible nowadays. Officiel hjemmeside: https://www.ussd.ai/ Hvidbog: https://github.com/USSDofficial/ussd-whitepaper-v2/blob/main/whitepaper.pdf

Autonomous Secure Dollar (USSD) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Autonomous Secure Dollar (USSD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 72,23K Samlet udbud $ 71,93K Cirkulerende forsyning $ 71,93K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 72,23K Alle tiders Høj: $ 1,092 Alle tiders Lav: $ 0,645416 Nuværende pris: $ 1,004

Autonomous Secure Dollar (USSD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Autonomous Secure Dollar (USSD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal USSD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange USSD tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

