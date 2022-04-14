Arkreen Token (AKRE) Tokenomics Få vigtig indsigt i Arkreen Token (AKRE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Arkreen Token (AKRE) Information Arkreen Network is a Web3-enabled data network for distributed renewable energy resources connection and monetization towards a carbon-neutral Earth. Arkreen Network aims to establish DePIN (Decentralized Physical Infrastructure Networks) for ReFi (Regenerative Finance) infrastructure and global inclusive network for climate action. Officiel hjemmeside: https://arkreen.com/ Hvidbog: https://docs.arkreen.com/ Køb AKRE nu!

Arkreen Token (AKRE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Arkreen Token (AKRE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 466.54K Samlet udbud $ 10.00B Cirkulerende forsyning $ 5.88B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 793.87K Alle tiders Høj: $ 0.0114795 Alle tiders Lav: $ 0.000067 Nuværende pris: $ 0

Arkreen Token (AKRE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Arkreen Token (AKRE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal AKRE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange AKRE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår AKRE's tokenomics, kan du udforske AKRE tokens live-pris!

