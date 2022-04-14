Archi Token (ARCHI) Tokenomics Få vigtig indsigt i Archi Token (ARCHI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Archi Token (ARCHI) Information Archi token is a token used to measure or count the number of shares of Archi finance. Just like a company in real world, holding Archi token becomes a share holder of Archi finance. The total amount of Archi token is fixed and it cannot be minted anywhere within the platform. Use case of $archi token -By locking $archi into $vlarchi tokens, users receive: Share of protocol fees Governance rights on Archi DAO -By providing archi-eth liquidity pair,users receive share fees from Liquidity provider incentive pool share trading fees in uni-v3 Officiel hjemmeside: https://archi.finance/ Hvidbog: https://docs.archi.finance/ Køb ARCHI nu!

Archi Token (ARCHI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Archi Token (ARCHI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 117.42K $ 117.42K $ 117.42K Samlet udbud $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Cirkulerende forsyning $ 2.80M $ 2.80M $ 2.80M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 419.38K $ 419.38K $ 419.38K Alle tiders Høj: $ 1.93 $ 1.93 $ 1.93 Alle tiders Lav: $ 0.01455472 $ 0.01455472 $ 0.01455472 Nuværende pris: $ 0.04191835 $ 0.04191835 $ 0.04191835 Få mere at vide om Archi Token (ARCHI) pris

Archi Token (ARCHI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Archi Token (ARCHI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ARCHI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ARCHI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ARCHI's tokenomics, kan du udforske ARCHI tokens live-pris!

