Arcas (ARCAS) Information ARCAS GAMES: Games Empowered by Players Arcas Games is a gaming studio that is backed by YZi Labs, and incubated by Soneium. We are developing unique, original and fun IP to create magical experiences. Alongside our games we develop groundbreaking tools focused on bringing value to users. In the end gaming is fun first, and that's how we build. At ARCAS GAMES we believe that great games come from the heart. We think outside the box driven by our desire to create experiences that resonate with players on a personal level.

Arcas (ARCAS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Arcas (ARCAS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.30M $ 2.30M $ 2.30M Samlet udbud $ 99.43M $ 99.43M $ 99.43M Cirkulerende forsyning $ 69.43M $ 69.43M $ 69.43M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.29M $ 3.29M $ 3.29M Alle tiders Høj: $ 2.09 $ 2.09 $ 2.09 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.03312771 $ 0.03312771 $ 0.03312771 Få mere at vide om Arcas (ARCAS) pris

Arcas (ARCAS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Arcas (ARCAS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ARCAS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ARCAS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ARCAS's tokenomics, kan du udforske ARCAS tokens live-pris!

ARCAS Prisprediktion Vil du vide, hvor ARCAS måske er på vej hen? Vores ARCAS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

