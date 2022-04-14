ArcadiaOS (ARCOS) Tokenomics

Få vigtig indsigt i ArcadiaOS (ARCOS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
USD

ArcadiaOS (ARCOS) Information

Arcadia is designed to empower developers and creators to build and deploy Web3 and Web2 game prototypes seamlessly. By leveraging AI-powered agents, the platform streamlines asset creation, game prototyping, and eventual deployment. Built on Ethereum, Arcadia ensures robust security, interoperability, and access to a vibrant ecosystem of decentralized applications, enabling users to make Web3 game development accessible, efficient, and scalable for everyone.

Officiel hjemmeside:
https://arcadiaos.ai/
Hvidbog:
https://docs.arcadiaos.ai/

ArcadiaOS (ARCOS) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for ArcadiaOS (ARCOS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 1.02M
Samlet udbud
$ 1.00B
Cirkulerende forsyning
$ 1.00B
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 1.02M
Alle tiders Høj:
$ 0.00237947
Alle tiders Lav:
$ 0.0006661
Nuværende pris:
$ 0.00101898
ArcadiaOS (ARCOS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for ArcadiaOS (ARCOS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal ARCOS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange ARCOS tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår ARCOS's tokenomics, kan du udforske ARCOS tokens live-pris!

ARCOS Prisprediktion

Vil du vide, hvor ARCOS måske er på vej hen? Vores ARCOS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.