Arcadia (AAA) Tokenomics

Arcadia (AAA) Information Arcadia is a next-generation DeFi asset management protocol. Through user-owned accounts, it provides: One-click zaps to enter, exit or switch between concentrated liquidity pools on any DEX.

Automation of asset and risk management without giving up on self custody, such as auto-rebalancing and auto-compounding.

One-click sophisticated yield generating strategies.

Built-in margin for liquidity pairs of established assets.

An interface for third parties and AI agents to manage assets within onchain enforceable boundaries. Officiel hjemmeside: https://arcadia.finance Køb AAA nu!

Arcadia (AAA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Arcadia (AAA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 5.73M $ 5.73M $ 5.73M Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 15.67M $ 15.67M $ 15.67M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 36.54M $ 36.54M $ 36.54M Alle tiders Høj: $ 1.045 $ 1.045 $ 1.045 Alle tiders Lav: $ 0.03513348 $ 0.03513348 $ 0.03513348 Nuværende pris: $ 0.365419 $ 0.365419 $ 0.365419 Få mere at vide om Arcadia (AAA) pris

Arcadia (AAA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Arcadia (AAA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal AAA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange AAA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår AAA's tokenomics, kan du udforske AAA tokens live-pris!

