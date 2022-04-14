April (APRIL) Tokenomics Få vigtig indsigt i April (APRIL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

April (APRIL) Information Who we are: April is an ultra fast blockchain oracle focused on the emerging internet of blockchain world. Current oracles in the market are too slow to provide for applications which require super fast real world data on-chain in a trustless manner. What we believe: The world is entering an era of interconnected blockchains where millions of smart contracts will reside and interact with each other creating an Internet of blockchain. This new “Interchain” layer is where most of the world’s economic value will be tokenized, traded, refined and utilized. This second generation internet is already taking shape and April is positioning to become a major node in this emerging techno/economic space. We believe the changes which are coming will be far more fundamental and rewarding than those experienced during transition to the first generation internet. Our Purpose: April aims to build a more valuable world. We do this by providing smart contracts with the high speed data they require to execute efficiently thereby creating value for their users, whether consumers, businesses or governments. Officiel hjemmeside: https://apriloracle.com Køb APRIL nu!

April (APRIL) Tokenomics og prisanalyse
Markedsværdi: $ 44.52K
Samlet udbud $ 125.00M
Cirkulerende forsyning $ 106.62M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 52.19K
Alle tiders Høj: $ 0.201633
Alle tiders Lav: $ 0
Nuværende pris: $ 0.00041755

April (APRIL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for April (APRIL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal APRIL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange APRIL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår APRIL's tokenomics, kan du udforske APRIL tokens live-pris!

