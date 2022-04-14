Apple Cat ($ACAT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Apple Cat ($ACAT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Apple Cat ($ACAT) Information Apple Cat Meme token on Solana blockchain. Community driven. Officiel hjemmeside: https://www.applecat.org/ Køb $ACAT nu!

Apple Cat ($ACAT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Apple Cat ($ACAT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 154.64K $ 154.64K $ 154.64K Samlet udbud $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M Cirkulerende forsyning $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 154.64K $ 154.64K $ 154.64K Alle tiders Høj: $ 0.00762093 $ 0.00762093 $ 0.00762093 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00015465 $ 0.00015465 $ 0.00015465 Få mere at vide om Apple Cat ($ACAT) pris

Apple Cat ($ACAT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Apple Cat ($ACAT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal $ACAT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange $ACAT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår $ACAT's tokenomics, kan du udforske $ACAT tokens live-pris!

$ACAT Prisprediktion Vil du vide, hvor $ACAT måske er på vej hen? Vores $ACAT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se $ACAT Tokens prisprediktion nu!

