APES (APES) Information Just a funny APES – In APES Gang, team plays an exciting game, has fun, and shills the coin. As Dominic Toretto said, the most important thing is family. APES is more than family; This is APES GANG! Apes isn’t just a meme coin; it’s a unique utility token with its own farming game, staking pool, fan page where you can join the Gang as a knight, and much more in development. And, of course, an NFT collection with Utility! Join the APES GANG – shill the coin, play the game, have fun, and stake your tokens! Officiel hjemmeside: https://apesgang.io/ Køb APES nu!

APES (APES) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for APES (APES), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 50.64K $ 50.64K $ 50.64K Samlet udbud $ 995.17M $ 995.17M $ 995.17M Cirkulerende forsyning $ 995.15M $ 995.15M $ 995.15M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 50.64K $ 50.64K $ 50.64K Alle tiders Høj: $ 0.04117938 $ 0.04117938 $ 0.04117938 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om APES (APES) pris

APES (APES) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for APES (APES) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal APES tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange APES tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår APES's tokenomics, kan du udforske APES tokens live-pris!

APES Prisprediktion Vil du vide, hvor APES måske er på vej hen? Vores APES prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se APES Tokens prisprediktion nu!

