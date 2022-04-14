Antara Token (ANTT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Antara Token (ANTT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Antara Token (ANTT) Information Antara Raiders & Royals is a ground-breaking transmedia project that marries the rich tapestry of Arabian legends with cutting-edge blockchain technology. It reimagines the epic tale of Antara Ibn Shaddad, an ancient Arabian hero, for today's audience. Officiel hjemmeside: https://antaragame.io/ Hvidbog: https://antaragame.io/whitepaper.pdf

Antara Token (ANTT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Antara Token (ANTT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 79.55K $ 79.55K $ 79.55K Samlet udbud $ 120.00M $ 120.00M $ 120.00M Cirkulerende forsyning $ 60.34M $ 60.34M $ 60.34M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 158.22K $ 158.22K $ 158.22K Alle tiders Høj: $ 0.625249 $ 0.625249 $ 0.625249 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00131847 $ 0.00131847 $ 0.00131847 Få mere at vide om Antara Token (ANTT) pris

Antara Token (ANTT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Antara Token (ANTT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ANTT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ANTT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ANTT's tokenomics, kan du udforske ANTT tokens live-pris!

ANTT Prisprediktion Vil du vide, hvor ANTT måske er på vej hen? Vores ANTT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ANTT Tokens prisprediktion nu!

