ANGLE (ANGLE) Information ANGLE is the governance token of the Angle Protocol. The Angle Protocol is a decentralized and over-collateralized stablecoin protocol designed to issue in a capital-efficient way stablecoins pegged to multiple assets, starting with a Euro stablecoin. The ANGLE token gives right to participate in governance votes within the Angle DAO. This DAO is responsible for parameters tuning, for protocol upgrades, for deploying new stablecoins and collateral types as well as for handling the yield-strategies on the collateral in the protocol. Officiel hjemmeside: https://www.angle.money Køb ANGLE nu!

ANGLE (ANGLE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for ANGLE (ANGLE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 3.20M Samlet udbud $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 201.48M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 15.88M Alle tiders Høj: $ 2.33 Alle tiders Lav: $ 0.01116791 Nuværende pris: $ 0.01592843 Få mere at vide om ANGLE (ANGLE) pris

ANGLE (ANGLE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for ANGLE (ANGLE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ANGLE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ANGLE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ANGLE's tokenomics, kan du udforske ANGLE tokens live-pris!

