Andyman (ANDYMAN) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Andyman (ANDYMAN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Andyman (ANDYMAN) Information

$ANDYMAN is a decentralized, community-driven meme coin that was taken over by its passionate community after the original developer abandoned it. The project operates with a renounced contract, 0% taxes, and a burnt liquidity pool, ensuring full transparency and security. $ANDYMAN is powered by a loyal, cult-like community focused on long-term growth and responsible investing. The project embraces meme culture and aims to foster organic growth through active community engagement and collective decision-making.

Officiel hjemmeside:
https://andymancto.com

Andyman (ANDYMAN) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Andyman (ANDYMAN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 354.56K
$ 354.56K
Samlet udbud
$ 963.47M
$ 963.47M
Cirkulerende forsyning
$ 963.47M
$ 963.47M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 354.56K
$ 354.56K
Alle tiders Høj:
$ 0.00372507
$ 0.00372507
Alle tiders Lav:
$ 0.00027304
$ 0.00027304
Nuværende pris:
$ 0.00036993
$ 0.00036993

Andyman (ANDYMAN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Andyman (ANDYMAN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal ANDYMAN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange ANDYMAN tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår ANDYMAN's tokenomics, kan du udforske ANDYMAN tokens live-pris!

ANDYMAN Prisprediktion

Vil du vide, hvor ANDYMAN måske er på vej hen? Vores ANDYMAN prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.