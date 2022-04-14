Andyman (ANDYMAN) Tokenomics Få vigtig indsigt i Andyman (ANDYMAN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Andyman (ANDYMAN) Information $ANDYMAN is a decentralized, community-driven meme coin that was taken over by its passionate community after the original developer abandoned it. The project operates with a renounced contract, 0% taxes, and a burnt liquidity pool, ensuring full transparency and security. $ANDYMAN is powered by a loyal, cult-like community focused on long-term growth and responsible investing. The project embraces meme culture and aims to foster organic growth through active community engagement and collective decision-making. Officiel hjemmeside: https://andymancto.com Køb ANDYMAN nu!

Andyman (ANDYMAN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Andyman (ANDYMAN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 354.56K $ 354.56K $ 354.56K Samlet udbud $ 963.47M $ 963.47M $ 963.47M Cirkulerende forsyning $ 963.47M $ 963.47M $ 963.47M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 354.56K $ 354.56K $ 354.56K Alle tiders Høj: $ 0.00372507 $ 0.00372507 $ 0.00372507 Alle tiders Lav: $ 0.00027304 $ 0.00027304 $ 0.00027304 Nuværende pris: $ 0.00036993 $ 0.00036993 $ 0.00036993 Få mere at vide om Andyman (ANDYMAN) pris

Andyman (ANDYMAN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Andyman (ANDYMAN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ANDYMAN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ANDYMAN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ANDYMAN's tokenomics, kan du udforske ANDYMAN tokens live-pris!

