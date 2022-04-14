ANARCHY (ANARCHY) Tokenomics Få vigtig indsigt i ANARCHY (ANARCHY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

The project, Anarchy, is a community-driven cryptocurrency and social experiment that challenges the corrupt and manipulative elements of the crypto space. Unlike many projects that rely on a central developer or team, Anarchy was designed with trust and decentralization in mind. Its founder, Kendu Miazaki, intentionally stepped away after laying a strong foundation, burning 55% of the supply and locking liquidity to allow the community to take full control of the project. This bold experiment fosters organic, community-led growth while promoting fairness, freedom, and transparency. Officiel hjemmeside: https://anarchyonsol.com/

ANARCHY (ANARCHY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for ANARCHY (ANARCHY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 259.66K Samlet udbud $ 430.14M Cirkulerende forsyning $ 430.14M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 259.66K Alle tiders Høj: $ 0.01011476 Alle tiders Lav: $ 0 Nuværende pris: $ 0.00061087

ANARCHY (ANARCHY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for ANARCHY (ANARCHY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ANARCHY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ANARCHY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

