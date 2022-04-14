Ample (AMPD) Tokenomics Få vigtig indsigt i Ample (AMPD), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Ample (AMPD) Information Ample is capitalizing on the $61T global intellectual property market by delivering a groundbreaking full-suite solution for tokenizing and monetizing IP as real-world assets. The cross chain protocol and ecosystem tools allow enterprise brands, creators, and IP holders to seamlessly launch, distribute, and monetize IP across multiple chains, marketplaces, and transmedia platforms; all while adhering to industry-leading compliance standards. Officiel hjemmeside: https://ampleprotocol.xyz Hvidbog: https://ample-protocol.gitbook.io/ample-whitepaper

Ample (AMPD) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Ample (AMPD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 535.26K $ 535.26K $ 535.26K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 958.98M $ 958.98M $ 958.98M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 558.15K $ 558.15K $ 558.15K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00055909 $ 0.00055909 $ 0.00055909 Få mere at vide om Ample (AMPD) pris

Ample (AMPD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Ample (AMPD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal AMPD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange AMPD tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår AMPD's tokenomics, kan du udforske AMPD tokens live-pris!

