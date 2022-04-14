Ample (AMPD) Tokenomics
Ample is capitalizing on the $61T global intellectual property market by delivering a groundbreaking full-suite solution for tokenizing and monetizing IP as real-world assets. The cross chain protocol and ecosystem tools allow enterprise brands, creators, and IP holders to seamlessly launch, distribute, and monetize IP across multiple chains, marketplaces, and transmedia platforms; all while adhering to industry-leading compliance standards.
Ample (AMPD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases
At forstå tokenomics for Ample (AMPD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.
Nøgletal og hvordan de beregnes:
Samlet udbud
Det maksimale antal AMPD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.
Cirkulerende forsyning
Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.
Maksimal Forsyning
Det hårde loft for, hvor mange AMPD tokens der kan være i alt.
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.
Inflationsrate:
Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.
Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?
Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.
Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.
Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.
Nu hvor du forstår AMPD's tokenomics, kan du udforske AMPD tokens live-pris!
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.