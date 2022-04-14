Amiko (AMIKO) Tokenomics Få vigtig indsigt i Amiko (AMIKO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Amiko (AMIKO) Information Amiko is the orchestration layer in your AI Agent tech stack, bringing AI Agents to the world of physical devices. Amiko allows for hosting, coordinating, and growing an AI swarm ecosystem with MPC functionality. Running entirely on user-owned devices, Amiko supports personal, persistent AI agents. The Amiko Kick flagship hardware features Eliza, an emotionally aware lead agent who manages daily life while helping to train your digital twin — an evolving AI avatar shaped by the user’s interactions. The system includes long-term memory, on-device language models, and modular agent support, all operating without cloud dependence. With optional $AMIKO token participation, users can contribute compute or behavioral models to the broader network, while keeping core functions fully local and under their control. Officiel hjemmeside: https://heyamiko.com/ Hvidbog: https://www.heyamiko.com/_files/ugd/14a420_ff9beff900db40ce8f7c9c62f45ee5c4.pdf Køb AMIKO nu!

Amiko (AMIKO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Amiko (AMIKO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 962.01K $ 962.01K $ 962.01K Samlet udbud $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Cirkulerende forsyning $ 757.97M $ 757.97M $ 757.97M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.27M $ 1.27M $ 1.27M Alle tiders Høj: $ 0.00812094 $ 0.00812094 $ 0.00812094 Alle tiders Lav: $ 0.00105556 $ 0.00105556 $ 0.00105556 Nuværende pris: $ 0.00126907 $ 0.00126907 $ 0.00126907 Få mere at vide om Amiko (AMIKO) pris

Amiko (AMIKO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Amiko (AMIKO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal AMIKO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange AMIKO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår AMIKO's tokenomics, kan du udforske AMIKO tokens live-pris!

