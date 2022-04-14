ALP (ALP) Tokenomics Få vigtig indsigt i ALP (ALP), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

ALP (ALP) Information ALP Coin is a community-driven parody memecoin built on the Solana blockchain, capturing the spirit of individuality and freedom. Designed to symbolize a movement of bold, independent-minded enthusiasts, ALP Coin represents the passion of those who value personal freedom, resilience, and unconventional thinking. With a playful nod to the nicotine-loving, thrill-seeking, and spirited personalities, ALP Coin embodies the ethos of "anti-woke" alternatives in the digital currency world. As a token that celebrates the daring and autonomous, ALP Coin encourages like-minded individuals to join a decentralized community that celebrates risk, rugged individuality, and the principles of unrestricted expression. While unconnected to any particular organization or figure, ALP Coin brings together a global community of advocates for free thought and empowerment, united under the symbol of $ALP. Officiel hjemmeside: https://alponsol.com/ Køb ALP nu!

ALP (ALP) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for ALP (ALP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 29.32K $ 29.32K $ 29.32K Samlet udbud $ 816.36M $ 816.36M $ 816.36M Cirkulerende forsyning $ 816.36M $ 816.36M $ 816.36M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 29.32K $ 29.32K $ 29.32K Alle tiders Høj: $ 0.00927438 $ 0.00927438 $ 0.00927438 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om ALP (ALP) pris

ALP (ALP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for ALP (ALP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ALP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ALP tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ALP's tokenomics, kan du udforske ALP tokens live-pris!

