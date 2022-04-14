AlgoTrade (ALGT) Tokenomics Få vigtig indsigt i AlgoTrade (ALGT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

AlgoTrade (ALGT) Information AlgoTrade is an ecosystem of a variety of AI and algorithmic modules that will help you improve and automate your trading on both CEX and DEX. Currently, In the ecosystem, there is an auto news trading module that uses an NLP model to analyse sentiment of certain news articles and places buy and sell orders corresponding with the sentiment which can be set up in the AlgoTrade bot. Also there is a Proprietary Trading System that is based on the principle of mean reversion. Officiel hjemmeside: https://www.algotrade.biz/ Hvidbog: https://algo-trade.gitbook.io/docs Køb ALGT nu!

AlgoTrade (ALGT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for AlgoTrade (ALGT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 519.55K $ 519.55K $ 519.55K Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 90.00M $ 90.00M $ 90.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 577.28K $ 577.28K $ 577.28K Alle tiders Høj: $ 0.01476287 $ 0.01476287 $ 0.01476287 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00577421 $ 0.00577421 $ 0.00577421 Få mere at vide om AlgoTrade (ALGT) pris

AlgoTrade (ALGT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for AlgoTrade (ALGT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ALGT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ALGT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ALGT's tokenomics, kan du udforske ALGT tokens live-pris!

ALGT Prisprediktion Vil du vide, hvor ALGT måske er på vej hen? Vores ALGT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ALGT Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!