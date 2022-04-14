Alaska (ALASKA) Tokenomics

Alaska (ALASKA) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Alaska (ALASKA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
USD

Alaska (ALASKA) Information

Woof! It's me, Alaska! Hop on the Meme Supercycle and let's chase those riches together!

FROM ROYALTY TO MEME

The Tale of $Alaska $Alaska, the regal Samoyed, hails from the royal lineage of Prince Marcus von Anhalt. As he walked through the grand halls of his palace, $Alaska’s charm captivated the world.

WHY $ALASKA TOKEN IS FIT:

$Alaska meme coin stands as a legacy in the making, building a community of loyal followers, expanding its value, and making history in the crypto world. Holders become part of this royal journey.

$ALASKA isn’t just another meme coin; it’s the embodiment of what’s next. A visionary force, leading the charge into the future of wealth and Luxury. This is more than a moment—it’s the opportunity you’ve been anticipating. The start of something monumental.

Officiel hjemmeside:
https://alaskacoin.meme/

Alaska (ALASKA) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Alaska (ALASKA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 39.60K
$ 39.60K$ 39.60K
Samlet udbud
$ 999.89M
$ 999.89M$ 999.89M
Cirkulerende forsyning
$ 999.89M
$ 999.89M$ 999.89M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 39.60K
$ 39.60K$ 39.60K
Alle tiders Høj:
$ 0.00929172
$ 0.00929172$ 0.00929172
Alle tiders Lav:
$ 0
$ 0$ 0
Nuværende pris:
$ 0
$ 0$ 0

Alaska (ALASKA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Alaska (ALASKA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal ALASKA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange ALASKA tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår ALASKA's tokenomics, kan du udforske ALASKA tokens live-pris!

ALASKA Prisprediktion

Vil du vide, hvor ALASKA måske er på vej hen? Vores ALASKA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Hvorfor skal du vælge MEXC?

MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto.

Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder
Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er
#Likviditet nr. 1 på tværs af branchen
Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice
100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler
Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT
mc_how_why_title
Køb krypto med kun 1 USDT: Din nemmeste vej til krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.