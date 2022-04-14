Alaska (ALASKA) Tokenomics Få vigtig indsigt i Alaska (ALASKA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Alaska (ALASKA) Information Woof! It's me, Alaska! Hop on the Meme Supercycle and let's chase those riches together! FROM ROYALTY TO MEME The Tale of $Alaska $Alaska, the regal Samoyed, hails from the royal lineage of Prince Marcus von Anhalt. As he walked through the grand halls of his palace, $Alaska’s charm captivated the world. WHY $ALASKA TOKEN IS FIT: $Alaska meme coin stands as a legacy in the making, building a community of loyal followers, expanding its value, and making history in the crypto world. Holders become part of this royal journey. $ALASKA isn’t just another meme coin; it’s the embodiment of what’s next. A visionary force, leading the charge into the future of wealth and Luxury. This is more than a moment—it’s the opportunity you’ve been anticipating. The start of something monumental. Officiel hjemmeside: https://alaskacoin.meme/ Køb ALASKA nu!

Alaska (ALASKA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Alaska (ALASKA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 39.60K $ 39.60K $ 39.60K Samlet udbud $ 999.89M $ 999.89M $ 999.89M Cirkulerende forsyning $ 999.89M $ 999.89M $ 999.89M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 39.60K $ 39.60K $ 39.60K Alle tiders Høj: $ 0.00929172 $ 0.00929172 $ 0.00929172 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Alaska (ALASKA) pris

Alaska (ALASKA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Alaska (ALASKA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ALASKA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ALASKA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ALASKA's tokenomics, kan du udforske ALASKA tokens live-pris!

ALASKA Prisprediktion Vil du vide, hvor ALASKA måske er på vej hen? Vores ALASKA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ALASKA Tokens prisprediktion nu!

