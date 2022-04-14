Akio (AKIO) Tokenomics Få vigtig indsigt i Akio (AKIO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Akio (AKIO) Information Akio is a next-generation Web3 entertainment ecosystem built on the Solana blockchain, combining gaming, NFTs, AI, storytelling, and digital collectibles. Inspired by the Eternal Warrior: Akio narrative, the platform offers a cross-media experience through a 3D game, animated series, comics, AI-powered character interactions, and NFT-driven utility. Akio empowers users with true digital ownership, community governance via DAO, and real-world utility through 3D-printable collectibles and token-based access. Designed to engage gamers, anime fans, and NFT collectors, Akio merges immersive content with blockchain infrastructure to build a fully integrated, decentralized entertainment universe. Officiel hjemmeside: https://akio.one Hvidbog: https://akio.one/whitepaper Køb AKIO nu!

Akio (AKIO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Akio (AKIO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 7.02M $ 7.02M $ 7.02M Samlet udbud $ 999.87M $ 999.87M $ 999.87M Cirkulerende forsyning $ 985.79M $ 985.79M $ 985.79M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 7.12M $ 7.12M $ 7.12M Alle tiders Høj: $ 0.02464502 $ 0.02464502 $ 0.02464502 Alle tiders Lav: $ 0.00700825 $ 0.00700825 $ 0.00700825 Nuværende pris: $ 0.00702208 $ 0.00702208 $ 0.00702208 Få mere at vide om Akio (AKIO) pris

Akio (AKIO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Akio (AKIO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal AKIO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange AKIO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår AKIO's tokenomics, kan du udforske AKIO tokens live-pris!

