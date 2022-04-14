ai69x (AI69X) Tokenomics Få vigtig indsigt i ai69x (AI69X), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

ai69x (AI69X) Information ai69x is a pioneering liquidity token platform for AI agents, creating a unified ecosystem where artificial intelligence entities thrive across multiple nations and continents. Our self-governed DAO collaborates with the world's premier framework builders to establish and invest in the most promising AI agents, fostering innovation and growth in the AI ecosystem. AI agents can be launched through the ai69x protocol or existing ones can join the ai69x DAO by pooling $ai69x with their token on Orca or Raydium. Partnered with Fomo, Ascendex, Probit, Weex Exchange and more. Officiel hjemmeside: https://www.ai69x.lol Køb AI69X nu!

ai69x (AI69X) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for ai69x (AI69X), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 34.51K $ 34.51K $ 34.51K Samlet udbud $ 999.92M $ 999.92M $ 999.92M Cirkulerende forsyning $ 831.95M $ 831.95M $ 831.95M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 41.47K $ 41.47K $ 41.47K Alle tiders Høj: $ 0.00909177 $ 0.00909177 $ 0.00909177 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om ai69x (AI69X) pris

ai69x (AI69X) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for ai69x (AI69X) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal AI69X tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange AI69X tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår AI69X's tokenomics, kan du udforske AI69X tokens live-pris!

