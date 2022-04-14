Agentlauncher (CVAI) Tokenomics Få vigtig indsigt i Agentlauncher (CVAI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Agentlauncher (CVAI) Information Agentlauncher: The AI Launchpad+ curates and launches AI projects while soon enabling users to create AI agents and tokens. Backed by CV VC, CV Labs, and DuckDAO, it pioneers AI-driven launchpads. AI agents power smart investments, automated capital allocation, and seamless ecosystem navigation, empowering investors and founders to harness AI for unparalleled scalability and growth. Officiel hjemmeside: https://www.agentlauncher.io/ Hvidbog: https://docs.agentlauncher.io/ Køb CVAI nu!

Agentlauncher (CVAI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Agentlauncher (CVAI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 141.11K $ 141.11K $ 141.11K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 149.69M $ 149.69M $ 149.69M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 942.68K $ 942.68K $ 942.68K Alle tiders Høj: $ 0.00637986 $ 0.00637986 $ 0.00637986 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00094268 $ 0.00094268 $ 0.00094268 Få mere at vide om Agentlauncher (CVAI) pris

Agentlauncher (CVAI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Agentlauncher (CVAI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CVAI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CVAI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CVAI's tokenomics, kan du udforske CVAI tokens live-pris!

CVAI Prisprediktion Vil du vide, hvor CVAI måske er på vej hen? Vores CVAI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se CVAI Tokens prisprediktion nu!

