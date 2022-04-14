Agentik DEX (AGENTIK) Tokenomics Få vigtig indsigt i Agentik DEX (AGENTIK), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Agentik DEX (AGENTIK) Information AgentikDEX is a revolutionary decentralized application that democratizes automated trading through AI-powered agents. Our platform enables users to create, customize, and deploy sophisticated trading agents which can make strategies across multiple blockchains without requiring technical expertise. By leveraging Virtuals G.A.M.E framework and advanced DeFi protocols, AgentikDEX transforms complex trading algorithms into accessible, autonomous agents. Officiel hjemmeside: https://agentikdex.com/login Køb AGENTIK nu!

Agentik DEX (AGENTIK) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Agentik DEX (AGENTIK), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 29.01K $ 29.01K $ 29.01K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 58.02K $ 58.02K $ 58.02K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Agentik DEX (AGENTIK) pris

Agentik DEX (AGENTIK) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Agentik DEX (AGENTIK) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal AGENTIK tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange AGENTIK tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår AGENTIK's tokenomics, kan du udforske AGENTIK tokens live-pris!

AGENTIK Prisprediktion Vil du vide, hvor AGENTIK måske er på vej hen? Vores AGENTIK prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

