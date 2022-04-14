Agent Zero ($WSB) Tokenomics Få vigtig indsigt i Agent Zero ($WSB), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Agent Zero ($WSB) Information Agent Zero is a tokenized AI Agent, that is finely tuned in art and personality, who is able to post autonomously to social media channels, and later execute trades. Agent Zero is the first major partnership with VC backed creator.bid in order to create a new wave of smart agents for the new AI meta. These agents tuned models will also facilitate anyone to freely create tokenized agents based upon a finely tuned model of agent Zero Officiel hjemmeside: https://www.zerotech.ai/ Køb $WSB nu!

Agent Zero ($WSB) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Agent Zero ($WSB), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 143.81K $ 143.81K $ 143.81K Samlet udbud $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Cirkulerende forsyning $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 143.81K $ 143.81K $ 143.81K Alle tiders Høj: $ 0.219728 $ 0.219728 $ 0.219728 Alle tiders Lav: $ 0.0031584 $ 0.0031584 $ 0.0031584 Nuværende pris: $ 0.00684819 $ 0.00684819 $ 0.00684819 Få mere at vide om Agent Zero ($WSB) pris

Agent Zero ($WSB) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Agent Zero ($WSB) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal $WSB tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange $WSB tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår $WSB's tokenomics, kan du udforske $WSB tokens live-pris!

