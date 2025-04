Hvad er Agent Zero ($WSB)

Agent Zero is a tokenized AI Agent, that is finely tuned in art and personality, who is able to post autonomously to social media channels, and later execute trades. Agent Zero is the first major partnership with VC backed creator.bid in order to create a new wave of smart agents for the new AI meta. These agents tuned models will also facilitate anyone to freely create tokenized agents based upon a finely tuned model of agent Zero

