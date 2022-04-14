Aesoperator (AESOPERATOR) Tokenomics Få vigtig indsigt i Aesoperator (AESOPERATOR), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Aesoperator (AESOPERATOR) Information Aesop is an advanced operating system for AI agents, enabling them to perform complex tasks in a cloud-based environment. It allows users to automate processes such as tracking NFT drops, executing trades, managing social media personas, and much more—without needing to hard-code instructions. By providing computing power, security, and automation tools, Aesop helps agents operate efficiently and independently. Access to the system is available through a limited minting process, allowing users to leverage its capabilities for various real-world applications. Officiel hjemmeside: https://aesoperator.com/ Køb AESOPERATOR nu!

Aesoperator (AESOPERATOR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Aesoperator (AESOPERATOR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 22.38K $ 22.38K $ 22.38K Samlet udbud $ 998.89M $ 998.89M $ 998.89M Cirkulerende forsyning $ 998.89M $ 998.89M $ 998.89M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 22.38K $ 22.38K $ 22.38K Alle tiders Høj: $ 0.00751917 $ 0.00751917 $ 0.00751917 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Aesoperator (AESOPERATOR) pris

Aesoperator (AESOPERATOR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Aesoperator (AESOPERATOR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal AESOPERATOR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange AESOPERATOR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår AESOPERATOR's tokenomics, kan du udforske AESOPERATOR tokens live-pris!

