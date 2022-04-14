ADAPad (ADAPAD) Tokenomics Få vigtig indsigt i ADAPad (ADAPAD), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

ADAPad (ADAPAD) Information ADAPad – First deflationary Launchpad for Cardano ecosystem Cardano recently announced Alonzo upgrade, which will enable smart contracts and decentralized finance (DEFI) capabilities to the Cardano ecosystem Officiel hjemmeside: https://adapad.io/ Køb ADAPAD nu!

ADAPad (ADAPAD) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for ADAPad (ADAPAD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.09M $ 1.09M $ 1.09M Samlet udbud $ 372.03M $ 372.03M $ 372.03M Cirkulerende forsyning $ 372.03M $ 372.03M $ 372.03M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.09M $ 1.09M $ 1.09M Alle tiders Høj: $ 1.28 $ 1.28 $ 1.28 Alle tiders Lav: $ 0.00228774 $ 0.00228774 $ 0.00228774 Nuværende pris: $ 0.00293912 $ 0.00293912 $ 0.00293912 Få mere at vide om ADAPad (ADAPAD) pris

ADAPad (ADAPAD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for ADAPad (ADAPAD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ADAPAD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ADAPAD tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ADAPAD's tokenomics, kan du udforske ADAPAD tokens live-pris!

