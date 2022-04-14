Acid Toad (TOAD) Tokenomics Få vigtig indsigt i Acid Toad (TOAD), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Acid Toad (TOAD) Information $TOAD takes his surreal, psychedelic aesthetic to new heights. Released as part of the #HEDZ NFT collection by Matt_furie TOAD, Matt Furie’s latest creation, perches in a foggy, surreal swamp - a twisted, psychedelic version of a classic toad. TOAD is inspired by the trippy aesthetics that Furie’s work embodies, bringing a surreal edge to the internet culture he helped shape with TOAD’s cousin PEPE. TOAD has surged in popularity, especially after Matt Furie himself tweeted about him, which sent waves through the community. This tweet was a major event, as Matt Furie rarely tweets, even about his own HEDZ NFT project, which has been quietly building a strong foundation. TOAD is the ONLY toad other than PEPE that Matt Furie tweeted about! To fans, TOAD is more than just a meme - it’s an emblem of Furie’s unique influence. With its sharp colors, hypnotic eyes, and aura of mystery, TOAD symbolizes a nostalgic yet edgy internet subculture, standing as a playful but potent homage to PEPE’s success. For collectors and fans alike, TOAD feels like a symbol on the brink of something big, an internet relic that’s ready to ripple across the meme world. Officiel hjemmeside: https://acid-toad.com/ Køb TOAD nu!

Acid Toad (TOAD) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Acid Toad (TOAD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 186.37K $ 186.37K $ 186.37K Samlet udbud $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T Cirkulerende forsyning $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 186.37K $ 186.37K $ 186.37K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Acid Toad (TOAD) pris

Acid Toad (TOAD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Acid Toad (TOAD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TOAD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TOAD tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TOAD's tokenomics, kan du udforske TOAD tokens live-pris!

