Abster (ABSTER) Information Currently we are a meme coin on Abstract trying to promote our character. We are creating content about our character daily, and we plan to have utility in the future. Since Abstract is a new ecosystem, there is lots of room for us to build useful tools that other chains have, but that are not yet on Abstract. We plan to have our token at the forefront of these tools. We cannot share too many details as we are still figuring everything out, and we do not want to reveal anything confidential. Officiel hjemmeside: https://www.abster.xyz/

Abster (ABSTER) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Abster (ABSTER), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 38.13M $ 38.13M $ 38.13M Samlet udbud $ 990.49M $ 990.49M $ 990.49M Cirkulerende forsyning $ 990.49M $ 990.49M $ 990.49M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 38.13M $ 38.13M $ 38.13M Alle tiders Høj: $ 0.04625183 $ 0.04625183 $ 0.04625183 Alle tiders Lav: $ 0.00102855 $ 0.00102855 $ 0.00102855 Nuværende pris: $ 0.03850288 $ 0.03850288 $ 0.03850288 Få mere at vide om Abster (ABSTER) pris

Abster (ABSTER) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Abster (ABSTER) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ABSTER tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ABSTER tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ABSTER's tokenomics, kan du udforske ABSTER tokens live-pris!

ABSTER Prisprediktion Vil du vide, hvor ABSTER måske er på vej hen? Vores ABSTER prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

