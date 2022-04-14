Abi (ABI) Tokenomics Få vigtig indsigt i Abi (ABI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Abi (ABI) Information Abi is a project that brings a fresh perspective to the crypto. The core of the Abi project is a community-driven token that not only embraces the fun and energy of meme culture but also serves as a bridge between digital and real-world connections. Abi aims to bring people together across Web2 and Web3, making it accessible for newcomers and crypto enthusiasts alike to connect, share experiences, and celebrate the relationships that shape us. Officiel hjemmeside: https://www.abicommunity.io Køb ABI nu!

Abi (ABI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Abi (ABI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 13.40K $ 13.40K $ 13.40K Samlet udbud $ 999.94M $ 999.94M $ 999.94M Cirkulerende forsyning $ 999.94M $ 999.94M $ 999.94M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 13.40K $ 13.40K $ 13.40K Alle tiders Høj: $ 0.03882418 $ 0.03882418 $ 0.03882418 Alle tiders Lav: $ 0.00001145 $ 0.00001145 $ 0.00001145 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Abi (ABI) pris

Abi (ABI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Abi (ABI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ABI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ABI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ABI's tokenomics, kan du udforske ABI tokens live-pris!

ABI Prisprediktion Vil du vide, hvor ABI måske er på vej hen? Vores ABI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ABI Tokens prisprediktion nu!

