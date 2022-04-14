AAG (AAG) Tokenomics Få vigtig indsigt i AAG (AAG), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

AAG (AAG) Information AAG is a web3 infrastructure company focused on providing software that helps simplify interactions with blockchain applications and the Metaverse for both mainstream users and traditional companies. AAG provides a secure and easy-to-use MetaOne® wallet, as well as infrastructure software, such as a cross-chain search engine and Saakuru blockchain for enterprise companies. With the belief that education is the key to unlock the potential of web3, AAG is also exploring the concept of Learn-and-Earn with the mission of enabling economic opportunities worldwide via the Metaverse economy. AAG aims to bring 1 billion people into the Metaverse economy by 2030. Officiel hjemmeside: https://aag.ventures/ Køb AAG nu!

AAG (AAG) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for AAG (AAG), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 476.42K $ 476.42K $ 476.42K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 642.84M $ 642.84M $ 642.84M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 741.12K $ 741.12K $ 741.12K Alle tiders Høj: $ 0.444983 $ 0.444983 $ 0.444983 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00074112 $ 0.00074112 $ 0.00074112 Få mere at vide om AAG (AAG) pris

AAG (AAG) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for AAG (AAG) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal AAG tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange AAG tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår AAG's tokenomics, kan du udforske AAG tokens live-pris!

AAG Prisprediktion Vil du vide, hvor AAG måske er på vej hen? Vores AAG prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se AAG Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!