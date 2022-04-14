XRP Healthcare (XRPH) Tokenomics Få vigtig indsigt i XRP Healthcare (XRPH), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

XRP Healthcare (XRPH) Information The first Pharma and Healthcare platform to be built on the XRP Ledger - XRP Healthcare (XRPH) is an innovative, scalable solutions company utilizing Web3 technology to revolutionize the way people access and afford healthcare services globally. Officiel hjemmeside: https://xrphealthcare.ai Block Explorer: https://xrpscan.com/account/rM8hNqA3jRJ5Zgp3Xf3xzdZcx2G37guiZk Køb XRPH nu!

XRP Healthcare (XRPH) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for XRP Healthcare (XRPH), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 3.95M $ 3.95M $ 3.95M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 70.71M $ 70.71M $ 70.71M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.34333 $ 0.34333 $ 0.34333 Alle tiders Lav: $ 0.011403885631873823 $ 0.011403885631873823 $ 0.011403885631873823 Nuværende pris: $ 0.05581 $ 0.05581 $ 0.05581 Få mere at vide om XRP Healthcare (XRPH) pris

XRP Healthcare (XRPH) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for XRP Healthcare (XRPH) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal XRPH tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange XRPH tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår XRPH's tokenomics, kan du udforske XRPH tokens live-pris!

XRP Healthcare (XRPH) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for XRPH hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk XRPH prishistorikken nu!

XRPH Prisprediktion Vil du vide, hvor XRPH måske er på vej hen? Vores XRPH prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se XRPH Tokens prisprediktion nu!

