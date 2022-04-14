XRPaynet (XRPAYNET) Tokenomics Få vigtig indsigt i XRPaynet (XRPAYNET), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

XRPaynet (XRPAYNET) Information XRPayNet is redefining the industry standard for financial transactions. They will facilitate the conversion of consumer crypto payments made to businesses into their preferred conventional currency. They will do so through their card and mobile application, allowing businesses to continue using their existing payment processing systems, making the Crypto to Fiat payment process seamless. Officiel hjemmeside: https://xrpaynet.com/ Block Explorer: https://xrpscan.com/account/r9rRLst96Ue4YTDQkWWkX1ePB6p6Ye4FkA Køb XRPAYNET nu!

XRPaynet (XRPAYNET) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for XRPaynet (XRPAYNET), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 226.62K $ 226.62K $ 226.62K Samlet udbud $ 29.99B $ 29.99B $ 29.99B Cirkulerende forsyning $ 5.61B $ 5.61B $ 5.61B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.21M $ 1.21M $ 1.21M Alle tiders Høj: $ 0.00821 $ 0.00821 $ 0.00821 Alle tiders Lav: $ 0.000026473342262861 $ 0.000026473342262861 $ 0.000026473342262861 Nuværende pris: $ 0.00004037 $ 0.00004037 $ 0.00004037 Få mere at vide om XRPaynet (XRPAYNET) pris

XRPaynet (XRPAYNET) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for XRPaynet (XRPAYNET) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal XRPAYNET tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange XRPAYNET tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår XRPAYNET's tokenomics, kan du udforske XRPAYNET tokens live-pris!

Sådan køber du XRPAYNET Er du interesseret i at tilføje XRPaynet (XRPAYNET) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe XRPAYNET, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber XRPAYNET på MEXC nu!

XRPaynet (XRPAYNET) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for XRPAYNET hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk XRPAYNET prishistorikken nu!

XRPAYNET Prisprediktion Vil du vide, hvor XRPAYNET måske er på vej hen? Vores XRPAYNET prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se XRPAYNET Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!